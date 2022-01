"Nieporozumienie" i interwencja policji. Dwie osoby z zarzutami naruszenia nietykalności funkcjonariuszy

W niedzielę rano policjanci interweniowali na ulicy Solec. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, pobiło się dwóch mężczyzn, między którymi doszło do nieporozumienia. Obaj usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.

Jak podał Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl, do zdarzenia w okolicy adresu Solec 54, w niedzielę około 9.45. - Sprawa dotyczyła interwencji wobec grupy osób, z których dwie zostały zatrzymane. Będą im stawiane zarzuty za naruszenie nietykalności cielesnej policjantów - przekazał nam najpierw Jarosław Florczak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że pomiędzy zatrzymanymi miało dojść do bójki. Policja jednak tego nie potwierdziła.

- Między tymi osobami doszło do nieporozumienia i wtedy policjanci przybyli na miejsce. Wówczas miało dojść do znieważenia funkcjonariuszy. Nikt nie składał zawiadomienia w tej sprawie, a po wykonaniu czynności i postawieniu zarzutów, nie zastosowano środków zapobiegawczych i osoby te wypuszczono do domu - podsumował Żórawski.