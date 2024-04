"Korki to nic w porównaniu do zniszczeń, które przyniesie kryzys klimatyczny"

- Nie mamy wyboru, musimy blokować drogi. Każdy ruch społeczny w historii wychodził na ulice. To tu zaczyna się zmiana. Zakłócenia ruchu mogą być frustrujące, my też wolelibyśmy tego nie robić, ale jesteśmy zmuszeni. Korki to nic w porównaniu do zniszczeń, które przyniesie kryzys klimatyczny – podkreśliła rzeczniczka organizacji.