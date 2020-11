Fotoreporterka zatrzymana podczas protestu: zostałam zaatakowana przez policjanta

Fotoreporterka, która został zatrzymana przez policję przed Ministerstwem Edukacji Narodowej, odniosła się do całej sytuacji w mediach społecznościowych. Jak twierdzi, została zaatakowana przez funkcjonariusza. Nie przyznaje się też do zarzutów, które usłyszała na komisariacie.

W poniedziałek po południu przed ministerstwem odbył się protest pod hasłem "Wolna aborcja i wolna edukacja!". Już na samym początku doszło do starcia z policją i zatrzymań. Wśród zatrzymanych była dziennikarka agencji RATS Agata Grzybowska. Pytany o to zatrzymanie rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak powiedział, że osoba, która została zatrzymana w związku z naruszeniem nietykalności, to właśnie fotoreporterka.