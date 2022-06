Wypadek z udziałem pięciu aut na S8. Lądował LPR. Trasa jest zablokowana

czytaj dalej

Orange Warsaw Festival 2022 za nami. Przez ostatnie dwa dni Tor Wyścigów Konnych w Warszawie wypełniały najróżniejsze muzyczne oblicza za sprawą 18 koncertów na dwóch scenach. Największe gwiazdy światowej muzyki jak Tyler, the Creator, Florence + the Machine, Nas i Stromzy, nie dość, że nie zawiodły, to nie raz zaskoczyły wielotysięczną publiczność.