Weekendowe akcje policji. "Miłośnicy ptaków zebrali się na Żeraniu, dostali mandaty"

Funkcjonariusze po raz kolejny apelują: zostań w domu. I zapowiadają, że nie zamierzają tolerować wymówek i wykrętów osób, które łamią zakazy korzystania z parków, bulwarów czy plaż. - Przed nami egzamin z dojrzałości, to nasze zachowanie będzie świadczyć o odpowiedzialności za zdrowie i życie nasze oraz naszych bliskich - zapowiada Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. Te słowa padły w filmie, który policjanci opublikowali w związku ze wzmożonymi weekendowymi kontrolami.

Spotkanie miłośników ptaków i awantura w sklepie

W niedzielę na stronie stołecznej komendy pojawiły się dane z pierwszymi rezultatami tych działań. W ciągu jednego dnia, za naruszenie artykułu 54 kodeksu wykroczeń, mandatami karnymi ukarano ponad 200 osób. Dodatkowo skierowano do sądu 36 wniosków o ukaranie osób, które odmówiły przyjęcia mandatów.

Opustoszała Warszawa

- Patrole policji wspierane przez żandarmerię wojskową i straż miejską są niemal przy każdym wejściu do parku. Parku ogromnego, który dziś bardziej przypomina miejsce zbrodni niż rekreacji i wypoczynku tysięcy warszawiaków - relacjonował reporter TVN24 Jan Piotrowski.

Kary mogą sięgać 30 tysięcy złotych

Do 11 kwietnia obowiązują nas ograniczenia wynikające z wprowadzenia w Polsce stanu epidemii. Nie możemy swobodnie przemieszczać się, za wyjątkiem wyjść w celu załatwienia najważniejszych potrzeb życia codziennego (na przykład wizyta w sklepie czy u lekarza). Policjanci nie będą karali osób, które są w drodze do pracy lub biorą udział w wolontariacie. Obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Po ulicach można przemieszczać się jedynie w grupie do dwóch osób. Zasada ta nie dotyczy rodzin, warto jednak pamiętać o tym, że osoby niepełnoletnie nie mogą wychodzić z domu bez opieki dorosłych.