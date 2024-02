Rozrzucili obornik przed bramą willi rosyjskiego ambasadora

Apelują o wydalenie rosyjskich dyplomatów z Polski

- Ja bym chciał to potraktować jako akcję artystyczną. To jest mniej więcej to, co chcieliśmy przekazać Ambasadzie Rosyjskiej, ambasadorowi rosyjskiemu. To znaczy, chcieliśmy powiedzieć, co myślimy o propagandzie rosyjskiej w naszym kraju. Bo w tej chwili jesteśmy w ostrej fazie wojny hybrydowej. Ale przede wszystkim chcieliśmy powiedzieć, co sądzimy o ludobójstwie, które się odbywa na Ukrainie w drugą rocznicę inwazji na pełną skalę - mówił z kolei aktywista w wideo opublikowanym przez anonimowego wolontariusza, które dotarło do naszej redakcji.