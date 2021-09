Zarzut dla podejrzanego o potrącenie rowerzystki w Karczewie

Zarzut spowodowania wypadku usłyszał 39-letni kierowca, który we wtorek w Karczewie potrącił rowerzystkę. Jak przekazała prokuratura, mężczyzna był już wcześniej karany za jazdę pod wpływem środków odurzających.

Do wypadku doszło we wtorek na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Piłsudskiego w Karczewie, w powiecie otwockim. 39-letni kierowca skody potrącił prawidłowo poruszającą się po drodze rowerowej kobietę. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowaną do szpitala.