Ojciec był pijany, wiózł syna na kolanach. Miłosz nie żyje. Biegli ustalili, z jaką prędkością jechali

Do prokuratury wpłynęła opinia biegłego zajmującego się rekonstrukcją wypadków, który przyglądał się sprawie tragicznego wypadku w Gucinie pod Ostrołęką. W czerwcu zginął tam 4-letni chłopiec. Za kierownicą siedział jego pijany ojciec. Specjalista ocenił, że kierowca mógł jechać z prędkością od 136 do 146 km/h.

Sprecyzowała, że według inżyniera podejrzany mógł mieć na liczniku od 136 do 146 km/h (w miejscu wypadku obowiązywało ograniczenie prędkości do 90 km/h). - Zdaniem biegłego prędkość graniczna do bezpiecznego przekroczenia tego odcinka drogi wynosiła 92 km/h - dodała.