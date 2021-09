Policja: zaoferował staruszce pomoc przy wniesieniu zakupów i ją okradł

Jak ustalili policjanci, 80-latka pojechała do banku po pieniądze. - Wyjęła ze swojego konta 3500 złotych. 2000 złotych schowała do koperty i włożyła do podręcznej torebki. Mniejszą kwotę włożyła tam luzem, ponieważ wiedziała, że za chwilę będzie robiła zakupy. Z banku na osiedle samochodem przywiózł ją syn. Kobieta postanowiła jeszcze wstąpić do pobliskiego sklepu. Tam zarobiła zakupy. Podchodząc do kasy, wyjęła zwitek banknotów z torebki. Zapłaciła i całą resztę włożyła do kieszeni w torbie z zakupami. Następnie ruszyła do mieszkania - zrelacjonował w policyjnym komunikacie Koniuszy.