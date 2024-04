W weekend zmiany dla kierowców na Gagarina. Ruch tylko jedną nitką

W weekend utrudnienia na Gagarina

W kolejnym etapie drogowcy będą pracowali na jezdni ulicy Gagarina w kierunku Belwederskiej - od Czerniakowskiej do Sieleckiej. Roboty zaplanowano od piątku, 19 kwietnia, od godziny 22 do poniedziałku, 22 kwietnia, do godziny 4. "Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się drugą nitką. Ulice Czerska i Sielecka od strony północnej stracą połączenie z Gagarina. Będzie można do nich dojechać od strony Podchorążych. Jadący w kierunku Belwederskiej nie skręcą z Gagarina w Czerską i Iwicką na południe – w stronę Chełmskiej. Wyjazd z Czerskiej i Sieleckiej możliwy będzie w obu kierunkach, a z Iwickiej – w stronę Czerniakowskiej" - zapowiada w komunikacie ratusz.

Ponownie zostanie zamknięta jezdnia ulicy Czerniakowskiej w kierunku Wilanowa. Tak jak poprzednio, przy skrzyżowaniu z Gagarina, drogowcy przełożą ruch na drugą nitkę. W każdą stronę będą tu dwa pasy do jazdy prosto, jeden do skrętu w prawo i wydzielony lewoskręt. Z alei Polski Walczącej kierowcy wyjadą w każdą stronę z trzech pasów.

Tory już gotowe

"Budimex dokłada wszelkich starań, by do końca kwietnia odbyły się przejazdy techniczne tramwaju po ulicy Gagarina i Spacerowej. W miniony weekend tramwajarze podłączyli sieć trakcyjną i zasilanie zwrotnic, które umożliwią skręcanie tramwajom na węźle u zbiegu Puławskiej i Goworka. W kolejnych dniach zostaną przeprowadzone pierwsze testowe wjazdy techniczne na tory w kierunku Spacerowej" - przekazuje dalej ratusz. I zaznacza: "Wykonawca informuje także, że we wrześniu, na początku roku szkolnego, tramwaje dotrą do Wilanowa, do przystanku przy Branickiego. Prace toczą się intensywnie - na budowie jest teraz 260 maszyn, a roboty przy trasie wykonuje 579 osób".