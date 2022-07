Wodociągowcy zakończyli modernizację kolektora ściekowego biegnącego przez Mokotów i Ursynów

Wykorzystali technologię reliningu. Co to znaczy?

Modernizacja kolektora została przeprowadzona bezwykopowo. "Technologia reliningu zastosowana podczas prac polegała na tym, że do istniejącego kanału zostały wprowadzone panele wykonane z żywicy poliestrowej (GRP) o mniejszej średnicy w stosunku do pierwotnego kanału" - przekazało MPWiK dodając, że moduły te zostały wyprodukowane specjalnie na potrzeby realizacji tej inwestycji, co pozwoliło na dokładne dopasowanie elementów do wymiarów kolektora. Dodatkowo przestrzenie między istniejącym kanałem a nowymi modułami wypełnia specjalna mieszanka stabilizująca. Dzięki temu, jak zapewniło MPWiK, konstrukcja jest szczelna i mocna, co pozwoli zapobiegać zarówno przesiąkaniu wód gruntowych do kanału, jak i przenikaniu do gruntu ścieków transportowanych kolektorem.