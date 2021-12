Bardzo drogi tramwaj do Wilanowa. "Możemy wykorzystać mechanizm etapowania"

Przetarg w formule "zaprojektuj i zbuduj" dotyczy budowy linii tramwajowej na odcinkach od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego. Swoje oferty zgłosiło siedem firm.

Będzie jeszcze aukcja elektroniczna

Spółka bierze pod uwagę etapowanie inwestycji. - Ze względu na to, że jest to inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, musimy ją wykonać w pełnym zakresie, czyli od Branickiego w Wilanowie aż do Rakowieckiej. Jednak z różnych przyczyn możemy wykorzystać tu mechanizm etapowania. Co ważne, to nam pozwoli rozpocząć tę inwestycję - podkreślił.