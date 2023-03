W następną niedzielę pierwsze pociągi SKM dotrą do Piaseczna

Z Piaseczna do stolicy wyjadą dwie nowe linie: S4 i S40. Pierwsza będzie kursowała przez Warszawę Gdańską do Wieliszewa, druga do Warszawy Głównej. Pociągi będą odjeżdżały co pół godziny, a podróżować będzie można nimi z biletami ZTM.

W niedzielę, 12 marca po raz pierwszy na tory wyjadą pociągi nowej linii Szybkiej Kolei Miejskiej – S4. Połączy ona Piaseczno, przez Warszawę Gdańską, z Wieliszewem. Dzień później ruszą pociągi linii S40, które w dni powszednie będą obsługiwały trasę Piaseczno – Warszawa Główna.

– Otwieramy dwa nowe, codzienne połączenia kolejowe z południa aglomeracji warszawskiej do stolicy. Mieszkańcy Piaseczna, ale także wielu warszawskich dzielnic, będą mogli skorzystać z dwóch kursów w ciągu godziny. Podróż pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej z Piaseczna do centrum stolicy zajmie zaledwie 35 minut – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Rozkłady jazdy obydwu linii, w dni powszednie będą ze sobą skoordynowane – oznacza to, że z Piaseczna do Warszawy pociągi SKM będą wyruszały dwa razy na godzinę, czyli co około pół godziny – na zmianę S4 i S40.

Dogodne przesiadki

Linia SKM z Piaseczna w wielu miejscach przecina się z trasami linii Warszawskiego Transportu Publicznego. Umożliwi to przesiadki między pociągami, autobusami, tramwajami i metrem – przy przystankach Warszawa Jeziorki, Służewiec, Żwirki i Wigury i Aleje Jerozolimskie można przesiąść się do autobusów, a przy Służewcu i Rakowcu także do tramwajów. "Dużym węzłem przesiadkowym stolicy jest Dworzec Zachodni, gdzie można skorzystać nie tylko z innych połączeń kolejowych, ale także z autobusów – odjeżdżających stąd w różne rejony miasta" - tłumaczy ratusz w komunikacie.

Pociągi S40 dojadą do Warszawy Głównej czyli na placu Zawiszy, gdzie krzyżują się trasy wielu linii autobusowych i tramwajowych. Natomiast pociągi S4 na północnym odcinku trasy będą skomunikowane nie tylko z autobusami i tramwajami (stacje Warszawa Wola, Koło, Zoo, Toruńska), ale również z metrem – linią M2 przy stacji Warszawa Młynów i M1 przy Dworcu Gdańskim.

Na trasie przejazdu nowej SKM są dwa parkingi P+R – przy przystankach Warszawa Jeziorki i Warszawa Żerań. Nowe połączenia będą obsługiwane dostępnym taborem, w tym najnowszymi pociągami typu Impuls 2, z których SKM korzysta od ubiegłego roku.

Trasa S4 z Piaseczna do Wieliszewa

Od niedzieli 12 marca pociągi SKM linii S4 będą jeździły na trasie: PIASECZNO – Nowa Iwiczna – Warszawa Jeziorki – Warszawa Dawidy – Warszawa Okęcie – Warszawa Służewiec – Warszawa Żwirki i Wigury – Warszawa Rakowiec – Warszawa Al. Jerozolimskie – WARSZAWA ZACHODNIA (peron 9) – Warszawa Wola – Warszawa Młynów – Warszawa Koło – Warszawa Powązki – WARSZAWA GDAŃSKA – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – LEGIONOWO – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.

Pociągi będą kursowały codziennie. Całą trasę pokonają w ok. 70 minut. Podróż z Piaseczna do Warszawy Gdańskiej zajmie około 37 minut, a z Legionowa do Warszawy Gdańskiej około 20 minut.

Jak podaje ratusz zaplanowano po 20 połączeń w ciągu doby – w kierunku północnym i południowym. Składy będą odjeżdżały ze stacji co około godzinę. Pierwszy pociąg w dni powszednie wyruszy z Piaseczna o godz. 4:28, a ostatni o 23:24. W przeciwnym kierunku składy będą zaczynały kursowanie o godz. 5:00 z Warszawy Gdańskiej, a pierwszy kurs na trasie Wieliszew – Piaseczno będzie rozpoczynał się o 5:22. Ostatni pociąg do Piaseczna wyruszy z Wieliszewa o godz. 22:18, a z Warszawy Zachodniej o 23:29.

Trasa S40 z Piaseczna do Warszawy Głównej

Od poniedziałku 13 marca pociągi SKM linii S40 w dni powszednie będą obsługiwały trasę: PIASECZNO – Nowa Iwiczna – Warszawa Jeziorki – Warszawa Dawidy – Warszawa Okęcie – Warszawa Służewiec – Warszawa Żwirki i Wigury – Warszawa Rakowiec – Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Zachodnia – WARSZAWA GŁÓWNA.

Na przejechanie całej trasy trzeba zarezerwować ok. 35 min. Pociągi będą kursowały co około godzinę. W kierunku Warszawy Głównej będzie realizowanych 18 kursów na dobę. Pierwszy skład będzie wyruszał z Piaseczna o godz. 4:54, a ostatni o 21:52. W przeciwnym kierunku zaplanowano 19 kursów. Pociąg rozpocznie pierwszy kurs na stacji Warszawa Główna o godz. 4:26, a ostatni o 22:25.

Przejazd na biletach ZTM

W pociągach SKM linii S4 i S40 będą obowiązywały wszystkie bilety Zarządu Transportu Miejskiego (w tym także Bilety Metropolitalne). Przystankami granicznymi między 1. a 2. strefą biletową są Warszawa Jeziorki i Warszawa Choszczówka.

Autor:mg/r

Źródło: tvnwarszawa.pl