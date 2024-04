Cudzym autem przyjechał ukraść meble z wystawy sklepowej, podał dane swojego brata

Lista zarzutów dla 37-latka, którego zatrzymali policjanci z Białołęki jest długa. Mężczyzna nie dość, że został przyłapany na kradzieży mebli ogrodowych, to pod sklep przyjechał autem, do którego się wcześniej włamał. Poza tym kierował w stanie nietrzeźwości i pomimo orzeczonych sądowych zakazów prowadzenia pojazdów.

Podawał dane swojego brata

- Mundurowi wylegitymowali go. Wyczuli od niego alkohol. 37-latek podawał dane swojego brata, co też policjanci szybko odkryli, sprawdzając je w policyjnym systemie. Nieopodal sklepu zauważyli mercedesa, którym mężczyzna przyjechał na miejsce. 37-latek jednak zaprzeczył, by samochód był jego. Policjanci bardzo szczegółowo zweryfikowali wszystkie informacje i ustalili, że samochód faktycznie należy do innej osoby, a mężczyzna, kierując nim złamał dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Zatrzymali go - wyjaśniła rzeczniczka komendy policji na Białołęce komisarz Paulina Onyszko.