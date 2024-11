"Zobaczyłam, jak drzewo się przewraca i miażdży wszystko za mną"

W hrabstwie Madera na autostradzie 152 doszło do karambolu, w którym udział wzięło około 20 pojazdów. Śledczy z California Highway Patrol przekazali, że to z powodu słabej widzialności spowodowanej burzą piaskową samochody zderzały się ze sobą. Kilka osób zostało zabranych do szpitala z niewielkimi obrażeniami.