Znów zamknięto Akropol

Fala upałów w Grecji ma utrzymać się co najmniej do niedzieli - wynika z prognozy przygotowanej przez greckich meteorologów. Najwyższa temperatura prognozowana jest na środę i czwartek w kontynentalnej części kraju, zwłaszcza na zachodzie, w centrum i na północy - podała agencja AMNA. Ministerstwo kultury podało, że stanowisko archeologiczne na Akropolu pozostanie w środę zamknięte od południa do godziny 17 (godz. 11-16 w Polsce). Najpopularniejsza atrakcja turystyczna w kraju była zamknięta także podczas fali upałów w czerwcu.