Wysłannik Putina ma propozycję dla Muska. "Mamy pewne technologie nuklearne"

- Rosja może zaoferować niewielką elektrownię jądrową i inne zaawansowane możliwości technologiczne misji na Marsa - powiedział w czwartek na Forum Arktycznym w Murmańsku cytowany przez rosyjską agencję informacyjną RIA Kirył Dmitriew. Wylot na Czerwoną Planetę planuje SpaceX - firma należąca do Elona Muska.

"Rosja ma wiele do zaoferowania"

Dmitriew, wysłannik prezydenta Rosji Władimira Putina do spraw współpracy międzynarodowej i szef rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, dodał też, że Moskwa może omówić ofertę z dyrektorem generalnym SpaceX Elonem Muskiem za pośrednictwem wideokonferencji.

- Wierzymy, że Rosja ma wiele do zaoferowania misji na Marsa, ponieważ mamy pewne technologie nuklearne, które moim zdaniem mogą znaleźć zastosowanie - dodał, uzupełniając, że Rosja uważa współpracę z Muskiem, którego Dmitriew nazwał "wielkim wizjonerem", za ważną.

Był to drugi raz w tym miesiącu, kiedy wysłannik Kremla mówił o potencjalnej współpracy z Muskiem - poinformowała agencja informacyjna Reuters.

Zacieśnienie współpracy

Musk, bliski współpracownik prezydenta Trumpa, powiedział na początku tego miesiąca, że jego rakieta Starship wystartuje na Marsa do końca przyszłego roku pomimo niepowodzeń w testach i sceptycyzmu niektórych ekspertów co do przewidywanego harmonogramu.