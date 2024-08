"Lekarz był w szoku". Mężczyzna został 160 razy użądlony przez osy

Lekarz był w szoku, gdy powiedziałem mu, że to 160 użądleń - mówi cytowany przez lokalne media Brytyjczyk, który przeżył atak os. Mężczyzna podkreśla, że zawdzięcza życie zespołowi z oddziału ratunkowego.

Andrew Powell z walijskiego Powys karmił kurczaki po powrocie z wycieczki rowerowej, gdy zaatakował go rój os. - Kiedy dobiegłem do furtki, co zajęło mi jakieś cztery sekundy, byłem już cały nimi pokryty - powiedział mężczyzna w rozmowie ze Sky News. Powell pobiegł pod prysznic, a jego żona próbowała odganiać owady. - Powiedziała, że moje plecy były pokryte dywanem os - wspomina 57-latek.

Twierdzi, że został użądlony 160 razy

Przyjaciel odwiózł mężczyznę na oddział ratunkowy. Pokąsany w tym czasie to tracił przytomność, to ją odzyskiwał. - Widziałem tylko białe światło i pomyślałem: "Zaczyna się" - dodał w rozmowie z BBC. - Gdyby nie SOR, nie byłoby mnie tutaj - podkreślił Powell. Jak wyjaśnił, pielęgniarki podały mu między innymi adrenalinę i morfinę, by uśmierzyć ból. Następnie 57-latek został przewieziony do szpitala. - Lekarz był w szoku, gdy powiedziałem mu, że mam 160 użądleń - przyznał Powell.

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Obecnie 57-latek dochodzi do siebie w swoim domu. - Jestem bardzo osłabiony i zmęczony, bo nie spałem, odkąd to się stało. Ból był po prostu zbyt silny - stwierdził Brytyjczyk. Dlaczego osy zaatakowały? Zdaniem Powella, rolnik z sąsiedztwa mógł przypadkowo zniszczyć gniazdo os podczas pracy w polu.

Użądlenie osy - co robić?

Użądlenie osy jest bolesne. Osa nie zostawia żądła w ciele człowieka i nie ginie po ukąszeniu. Może użądlić wiele razy. Osy nie boją się ludzi tak jak pszczoły i są agresywne. Mogą zaatakować, nawet kiedy nie są prowokowane. Użądlenie osy nie jest zazwyczaj niebezpieczne, jeśli człowiek nie jest uczulony na jad, ale może wywołać reakcję alergiczną.

W przypadku uczulenia na jad osy należy jak najszybciej szukać pomocy medycznej. Szczególnie niebezpieczne jest użądlenie osy w obrębie górnych dróg oddechowych (np. w szyję lub w język). Powoduje to nadmierny i szybko powstający obrzęk, który może prowadzić do zamknięcia dróg oddechowych, grożąc uduszeniem i śmiercią.

Pszczoły, osy, trzmiele i szerszenie PAP

Użądlenie osy - objawy

Typowym objawem użądlenia przez osę jest obrzęk, który utrzymuje się ponad dobę i może mieć średnicę przekraczającą 10 cm. Objawy użądlenia osy u osób uczulonych na jad owadów błonoskrzydłych mają różne natężenie. Po użądleniu mogą w tym przypadku wystąpić:

silny obrzęk

świąd

pokrzywka

obrzęk górnych dróg oddechowych

uczucie ciężaru w klatce piersiowej

nudności i wymioty

biegunka

zawroty głowy

silne bóle brzucha

duszność

osłabienie

świszczący oddech

problemy z mówieniem

problemy z połykaniem

nasilony lęk

obniżenie ciśnienia

utrata przytomności

sinica.

Nasilona reakcja alergiczna po użądleniu

Na obrzęk po użądleniu przez osę stosuje się: zimne okłady, leki przeciwbólowe lub maści sterydowe. Osoby silnie uczulone na jad osy, w czasie aktywności tych owadów powinny nosić przy sobie ampułkostrzykawkę z adrenaliną i w przypadku użądlenia niezwłocznie wstrzyknąć sobie domięśniowo adrenalinę. Osoby, u których wystąpił kiedyś wstrząs anafilaktyczny po użądleniu przez osę, powinny po kolejnym użądleniu zostać umieszczone na co najmniej 24-godzinnej obserwacji w szpitalu.

W przypadku mniej nasilonej reakcji alergicznej na użądlenie stosuje się:

leki antyhistaminowe

glikokortykosteroidy

leki rozszerzające oskrzela w przypadku skurczu oskrzeli

leki wziewne (glikokortykosteroidy) lub nebulizacje z adrenaliny w przypadku skurczu krtani

Osa Shutterstock

