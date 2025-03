Wiatr rozpędzał się do ponad 300 km/h. "Przykryliśmy dzieci własnymi ciałami, byliśmy przerażeni"

Bilans ofiar śmiertelnych serii tornad, jaka przeszła nad Stanami Zjednoczonymi, wzrósł do co najmniej 39. Najsilniejszej trąbie, zaobserwowanej w Arkansas, towarzyszyły porywy powyżej 300 kilometrów na godzinę. Mieszkańcy dotkniętych terenów rozpoczęli niełatwy proces sprzątania po burzach.

W weekend nad środkowymi i wschodnimi Stanami Zjednoczonymi przeszły intensywne burze . Niebezpieczne warunki pogodowe panowały na ogromnym obszarze od Teksasu po wschodnie wybrzeże. Największe zagrożenie stanowiły tornada. Do Narodowej Służby Meteorologicznej (NWS) wpłynęło około 80 zgłoszeń o ich wystąpieniu, a do tej pory potwierdzono 27 trąb powietrznych.

300 kilometrów na godzinę

Dwa zjawiska zostały zaliczone do czwartej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej ulepszonej skali Fujity, mierzącej siłę tornad. Obydwa z nich przeszły w sobotnią noc przez stan Arkansas. Pierwsze zniszczyło część miasta Diaz w hrabstwie Jackson, niosąc ze sobą podmuchy wiatru o prędkości ponad 305 kilometrów na godzinę, zaś drugiemu, zanotowanemu w hrabstwie Izark, towarzyszyły podmuchy osiągające 273 km/h. Podczas burz w Arkansas zginęły co najmniej trzy osoby, a 32 odniosły rany.

Silnym podmuchom towarzyszyły silne opady deszczu. Najwięcej spadło go w stanie Tennessee, gdzie w ciągu weekendu suma opadów wyniosła prawie 200 litrów wody na metr kwadratowy. W mieście Tupelo w Missisipi spadło 166 l/mkw., więcej, niż zazwyczaj pada tam przez cały marzec.

Ogromne szkody

W niedzielę burze szalały nad Alabamą. Gubernator stanu Kay Ivey podała, że żywioł był odczuwalny w prawie całym stanie - szkody zgłoszono w 52 spośród 67 hrabstw. W Arkansas uszkodzenia okazały się tak znaczące, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zdecydował o wysłaniu oddziałów Gwardii Narodowej do pomocy w usuwaniu skutków burzy.

- Przykryliśmy dzieci własnymi ciałami, sami okryliśmy się poduszkami. Byliśmy przerażeni. Myśleliśmy, że dom zaraz się rozpadnie, spadnie na nas, był ogromny hałas. Nie wiedzieliśmy, co się stanie - opowiadała mieszkanka jednego ze zniszczonych domów.

- Tak wiele dzieje się w mojej głowie. Włożyłem w mój dom wiele ciężkiej pracy i nienawidzę patrzenia na to, jak to wszystko przepada. To naprawdę boli - przekazał inny mieszkaniec hrabstwa.