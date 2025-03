Wiatr rozerwał część magazynu

Przez Stany Zjednoczone przetacza się fala burz i tornad. Do wtorku Narodowa Służba Pogodowa wydała ponad 200 ostrzeżeń dotyczących niebezpiecznych warunków atmosferycznych. Silny wiatr powalał drzewa i linie energetyczne, co przyczyniło się do śmierci dwóch osób w stanie Missisipi. Z kolei w Teksasie silna wichura poważnie uszkodziła część magazynu, niszcząc jego dach i ściany.

Najpoważniejsze zniszczenia odnotowano na południu Stanów Zjednoczonych. Jak podała stacja FOX Weather, wystąpienie tornad potwierdzono w Teksasie, Oklahomie i Luizjanie. W sumie do wtorku Narodowa Służba Pogodowa wydała około 160 ostrzeżeń przed niebezpiecznymi burzami z piorunami oraz ponad 40 dotyczących tornad. Ekstremalne warunki doprowadziły do masowych braków w dostawie prądu. Tylko w Teksasie i Alabamie we wtorkowy wieczór bez energii elektrycznej było co najmniej pół miliona odbiorców.