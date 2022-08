Najsuchsze siedem miesięcy na Węgrzech od 1901 roku

Coraz poważniejsza susza panuje na Węgrzech. Jak poinformowała we wtorek Krajowa Dyrekcja Generalna ds. Wód, ostatnie siedem miesięcy były najsuchsze od 1901 roku. Dodano, że opady deszczu spadły niemal do poziomu połowy średnich wartości.

Ubywa wody w jeziorach

Węgry to jeden z krajów w Europie dotkniętych suszą. We wtorek rano średni poziom wody w Balatonie, położonym w zachodnich Węgrzech największym jeziorze Europy Środkowej, wyniósł 78 centymetrów. Przewiduje się, że do 1 września spadnie do 75 cm.