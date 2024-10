W słowackich Tatrach część szlaków będzie od listopada zamknięta

Wsparcie przyrody

Opóźnione zostanie zamknięcie drogi prowadzącej do Tatrzańskiego Cmentarza Symbolicznego na zachodnich stokach Osterwy. Sezonowe zamykanie szlaku i samego cmentarza rozpocznie się 15 grudnia. Dzięki temu turyści będą mogli uczcić pamięć osób, które zginęły w górach, podczas listopadowych świąt. Według administracji słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP) wyłączenie części szlaków turystycznych ma na celu wsparcie przyrody, która potrzebuje odpoczynku od napływu turystów, a także ochronę rzadkich gatunków fauny. Listę szlaków turystycznych podlegających sezonowemu zamknięciu można znaleźć w regulaminie opublikowanym na stronach TANAP. Zimą otwartych ma być 11 szlaków i dróg, z których część prowadzi do chat i schronisk turystycznych. Wyjątkiem jest droga do Chaty pod Rysami, która będzie zamknięta aż do wiosny, podobnie jak większość szlaków prowadzących na przełęcze i szczyty.