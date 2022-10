Spłonęło kilka milionów hektarów, ucierpiała połowa populacji kluczowego siedliska jaguarów

Podczas pożarów, uznanych za najbardziej niszczycielskie w okresie badania obejmującego lata 2005-2020, spłonęła prawie jedna trzecia Pantanalu, rozległej równiny rozpościerającej się na terenie Brazylii, Boliwii i Paragwaju. To największe na świecie tropikalne mokradła zajmujące obszar o powierzchni około 150-200 tysięcy kilometrów kwadratowych.

Pożary dotknęły blisko połowę jaguarów

Według wyników badań opublikowanych w czwartek na łamach czasopisma "Communications Biology" pożoga spowodowała, że zginęło, zostało rannych lub musiało się przemieścić w inne miejsce 45 procent z 1668 jaguarów żyjących w tym rejonie. To drugie co do wielkości skupisko tych zwierząt na Ziemi.