Szlak dinozaurów w Utah uszkodzony przez ciężki sprzęt budowlany. Przebudowywali promenadę dla turystów

Ślady prehistorycznych zwierząt sprzed 112 milionów lat zostały uszkodzone w południowo-wschodnim Utah przez ciężki sprzęt budowlany. Do zniszczeń doszło podczas przebudowy ścieżki turystycznej w popularnym wśród zwiedzających "szlaku dinozaurów" Mill Canyon. Według agencji federalnej, odpowiadającej za gospodarkę gruntami, projekt trzeba poddać ponownej ocenie, teren powinien być wyraźnie oznaczony, a ekipy robocze muszą być lepiej informowane o tym, gdzie nie powinny wkraczać.

Informacje, jakie najpierw pojawiły się w mediach społecznościowych, zszokowały paleontologów i mieszkańców. Turyści odwiedzający to popularne miejsce zauważyli ślady ciężkiego sprzętu na odciskach prehistorycznych zwierząt w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się drewniany deptak dla zwiedzających. W ubiegłym roku chodnik ten został usunięty i rozpoczęła się jego przebudowa, której projekt został zatwierdzony przez federalne Biuro Zarządzania Gruntami (Bureau of Land Management - BLM).

Przebudowa ścieżki turystycznej

Mill Canyon Dinosaur Tracksite jest uważany za jedno z najważniejszych i najbardziej zróżnicowanych miejsc, gdzie zachowane zostały ślady prehistorycznych zwierząt. Szlaków zwanych ichnotaksami jest w Mill Canyon dziesięć. Łącznie wapienną powierzchnię kanionu pokrywa ponad 200 zachowanych odcisków, które dokumentują życie i przemieszczanie się zwierząt w tym regionie dziesiątki milionów lat temu. Jako że część tego obszaru stanowiło niegdyś jezioro, wśród śladów odkryto odciski pradawnych krokodyli, wychodzących na brzeg, by zażyć słońca, a także odciśnięte w dawnym dnie jeziora ślady pływającego dinozaura - wyjaśniała reporterka Tess Joosse w magazynie "Science".

Bez konsultacji z ekspertami

Eksperci mieli dowiedzieć się o budowie dopiero w zeszłym tygodniu, nie przeprowadzono też wymaganych publicznych konsultacji. Lee Shenton, prezes działającego w Moab oddziału organizacji non-profit Utah Friends of Paleontology, wyraził przekonanie, że gdyby na miejscu był paleontolog, mógłby on dostrzec związane z pracami ryzyko i wskazać obszary, które wymagają szczególnej ochrony - napisała "Salt Lake Tribune".

Według niektórych raportów zniszczeniu uległo od 20 do 30 procent śladów - ocenił Kirkland.

Plany do poprawki

Rzeczniczka BLM Rachel Wooton potwierdziła w komunikacie, że we wskazanym miejscu pojawił się ciężki sprzęt. Zapewniła, że uszkodzenia w Mill Canyon Dinosaur Tracksite są niewielkie, choć przyznała, że "niektóre odciski mają pęknięcia wokół krawędzi". Agencja miała przyznać, że "miejsce, w którym prehistoryczny krokodyl przeszedł przez błotnistą równinę", zostało wielokrotnie przejechane koparką, co spowodowało pęknięcia - donosi "Salt Lake Tribune". Zalecono, by projekt został poddany ponownej ocenie, teren ma być wyraźnie oznaczony, a ekipy robocze poinformowane, gdzie mogą, a gdzie nie mogą się poruszać.