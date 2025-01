"Nie wiem, czy mój dom nadal stoi"

Nominowany do Oskara aktor James Woods napisał w mediach społecznościowych, że był zmuszony do ewakuacji. "Wszystkim wspaniałym ludziom, którzy się z nami kontaktowali, dziękujemy za tak duże zainteresowanie" – napisał na platformie X.

Woods nie jest jedyną gwiazdą mieszkającą w dzielnicy Pacific Palisades. Według "The Hollywood Reporter" zamożną dzielnicę okupują między innymi Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Eugene Levy, Tom Hanks, Rita Wilson, Reese Witherspoon, Adam Sandler i Michael Keaton.

Dziesiątki tysięcy mieszkańców zmuszone do ewakuacji

Zgodnie z prognozami podmuchy mogą osiągać prędkość od około 90 do niemal 120 km/godz., a nawet do 160 km/godz. w kilku częściach południowej Kalifornii. - Jeśli uda nam się bezpiecznie ewakuować ludzi, może to zadecydować o czyimś życiu lub śmierci - podkreśliła cytowana przez CNN Margaret Stewart, rzeczniczka straży pożarnej.