Lawinowy wzrost liczby ofiar powodzi, katastrofa śmigłowca

W powodziach, które nawiedziły północno-zachodni Pakistan, zginęły już co najmniej 164 osoby. Pięć osób zginęło w katastrofie śmigłowca służb ratowniczych. Wciąż trwa przeszukiwanie gruzów w poszukiwaniu ocalałych.

W ciągu ostatnich 24 godzin w powodziach, które dotknęły północno-zachodni Pakistan, zginęły co najmniej 164 osoby - poinformowały w piątek władze. Pięć z nich poniosło śmierć w katastrofie śmigłowca służb ratowniczych. Poprzednio informowaliśmy o 54 ofiarach śmiertelnych żywiołu.

Ofiary "poniosły śmierć na skutek osunięcia się ziemi na ich domy" lub gdy "ich samochody zostały porwane przez lawinę błota" - powiedziała agencji AFP rzeczniczka służb ratunkowych.

Ofiary śmiertelne ulewnych deszczy

Krajowy Urząd ds. Zarządzania Katastrofami podał, że od 25 czerwca w Pakistanie zginęło w wyniku ulewnych deszczy co najmniej 500 osób, a kolejnych kilkaset zostało rannych.

W ciągu ostatniej doby najwięcej osób zginęło w prowincji Chajber Pasztunchwa graniczącej z Afganistanem - śmierć poniosło tam co najmniej 150 osób. To tam doszło do wspomnianego wypadku śmigłowca. Uszkodzonych zostało tam również około 30 domów. Powodzie dotknęły też region Battagram, zabijając 10 osób - oznajmił przedstawiciel władz Saleem Khan. Osiemnaście osób wciąż jest tam poszukiwanych.

- Co najmniej dziesięć osób zginęło w czwartek w regionie Gilgit-Baltistan w Kaszmirze - powiedział rzecznik władz regionalnych Faizullah Faraq. Łącznie w Kaszmirze zginęło 11 osób.

Wczoraj podobna tragedia wydarzyła się w indyjskiej części Kaszmiru. Silny deszcz doprowadził do powodzi błyskawicznej w pobliżu miejscowości Chasoti, w której przebywało wielu pielgrzymów. Żywioł pochłonął życie co najmniej 60 osób.

Ewakuowano ponad tysiąc osób

Ratownicy przez wiele godzin ewakuowali 1300 turystów, którzy w czwartek zostali uwięzieni w Dolinie Siran w dystrykcie Mansehra z powodu gwałtownej powodzi i osuwisk.

W regionie Gilgit-Baltistan znajdują się liczne lodowce. Służby ratunkowe ostrzegły turystów, by unikali terenów dotkniętych powodziami z powodu niebezpieczeństwa wylania się jezior lodowcowych. W 2022 r. Pakistan dotknęła najtragiczniejsza w historii pora monsunowa - zginęło ponad 1700 osób, a wielkość szkód oszacowano na 40 mld dolarów.

Autorka/Autor:anw,kp

Źródło: PAP, Associated Press