Lawinowy wzrost liczby ofiar powodzi, katastrofa śmigłowca

15 sierpnia 2025, 10:31
Aktualizacja: 15 sierpnia 2025, 15:06
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Associated Press 
Powodzie w Pakistanie
Powodzie w PakistanieReuters
wideo 2/3
Powodzie w PakistanieReuters

W powodziach, które nawiedziły północno-zachodni Pakistan, zginęły już co najmniej 164 osoby. Pięć osób zginęło w katastrofie śmigłowca służb ratowniczych. Wciąż trwa przeszukiwanie gruzów w poszukiwaniu ocalałych.

PogodaDługoterminowaWeekend

W ciągu ostatnich 24 godzin w powodziach, które dotknęły północno-zachodni Pakistan, zginęły co najmniej 164 osoby - poinformowały w piątek władze. Pięć z nich poniosło śmierć w katastrofie śmigłowca służb ratowniczych. Poprzednio informowaliśmy o 54 ofiarach śmiertelnych żywiołu.

Ofiary "poniosły śmierć na skutek osunięcia się ziemi na ich domy" lub gdy "ich samochody zostały porwane przez lawinę błota" - powiedziała agencji AFP rzeczniczka służb ratunkowych.

Ofiary śmiertelne ulewnych deszczy

Krajowy Urząd ds. Zarządzania Katastrofami podał, że od 25 czerwca w Pakistanie zginęło w wyniku ulewnych deszczy co najmniej 500 osób, a kolejnych kilkaset zostało rannych.

W ciągu ostatniej doby najwięcej osób zginęło w prowincji Chajber Pasztunchwa graniczącej z Afganistanem - śmierć poniosło tam co najmniej 150 osób. To tam doszło do wspomnianego wypadku śmigłowca. Uszkodzonych zostało tam również około 30 domów. Powodzie dotknęły też region Battagram, zabijając 10 osób - oznajmił przedstawiciel władz Saleem Khan. Osiemnaście osób wciąż jest tam poszukiwanych.

- Co najmniej dziesięć osób zginęło w czwartek w regionie Gilgit-Baltistan w Kaszmirze - powiedział rzecznik władz regionalnych Faizullah Faraq. Łącznie w Kaszmirze zginęło 11 osób.

Wczoraj podobna tragedia wydarzyła się w indyjskiej części Kaszmiru. Silny deszcz doprowadził do powodzi błyskawicznej w pobliżu miejscowości Chasoti, w której przebywało wielu pielgrzymów. Żywioł pochłonął życie co najmniej 60 osób.

>>> CZYTAJ WIĘCEJ: Powódź na trasie pielgrzymki. Wielu zabitych, setki zaginionych

Ewakuowano ponad tysiąc osób

Ratownicy przez wiele godzin ewakuowali 1300 turystów, którzy w czwartek zostali uwięzieni w Dolinie Siran w dystrykcie Mansehra z powodu gwałtownej powodzi i osuwisk.

W regionie Gilgit-Baltistan znajdują się liczne lodowce. Służby ratunkowe ostrzegły turystów, by unikali terenów dotkniętych powodziami z powodu niebezpieczeństwa wylania się jezior lodowcowych. W 2022 r. Pakistan dotknęła najtragiczniejsza w historii pora monsunowa - zginęło ponad 1700 osób, a wielkość szkód oszacowano na 40 mld dolarów.

Autorka/Autor:anw,kp

Źródło: PAP, Associated Press 

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AMIRUDDIN MUGHAL

PakistanulewyPowódź
Pozostałe wiadomości

W kolejnych dniach upały opuszczą Polskę, ale nie znaczy to, że nie będzie już ciepło. O ile w niedzielę i poniedziałek temperatura faktycznie znacznie się obniży, o tyle już we wtorek za sprawą kolejnego wyżu ponownie zacznie rosnąć.

Upał odpuści, ale wkrótce znów zrobi się gorąco

Upał odpuści, ale wkrótce znów zrobi się gorąco

15 sierpnia 2025, 14:37
Źródło:
tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. Synoptycy wydali miejscami alarmy trzeciego, najwyższego stopnia. Sprawdź, gdzie będzie bardzo gorąco.

Uwaga na upał. Wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia

Uwaga na upał. Wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia

15 sierpnia 2025, 6:49
Źródło:
IMGW

W czwartek wieczorem niebo nad Polską rozświetlił bolid, czyli jasny meteor. Obiekt zarejestrowała stacja obserwacyjna sieci Skytinel. Zjawisko zostało uchwycone na nagraniu.

Kula ognia przecięła niebo. "Widok był niesamowity"

Kula ognia przecięła niebo. "Widok był niesamowity"

15 sierpnia 2025, 8:16
Źródło:
Skytinel, tvnmeteo.pl

Burza tropikalna Erin ma niebawem przekształcić się w huragan - informują amerykańscy meteorolodzy. Żywioł przesuwa się na zachód i może zagrozić Karaibom.

Na Atlantyku tworzy się huragan. Może uderzyć w Karaiby

Na Atlantyku tworzy się huragan. Może uderzyć w Karaiby

15 sierpnia 2025, 13:03
Źródło:
Reuters, AccuWeather, NOAA

Amerykańskie Centrum Prognoz Klimatycznych (CPC) przekazało, jakie zjawisko będzie wpływać na warunki pogodowe na półkuli północnej w najbliższych miesiącach. Według meteorologów, jesienią i wczesną zimą ma pojawić się La Nina.

La Nina, później ENSO. One mają rządzić pogodą

La Nina, później ENSO. One mają rządzić pogodą

15 sierpnia 2025, 7:23
Źródło:
Reuters, CPC

Wchodzimy właśnie w apogeum sierpniowej fali gorąca. Widać jednak jej kres. Po afrykańskim skwarze, który czeka nas w piątek, temperatura wracać ma do typowego przebiegu w formie sinusoidy. Widoczny jest jednak trend spadkowy - lekki, ale wyraźnie pokazujący już schyłek lata - na najbliższe cztery tygodnie.

Gorąco przypuści jeszcze dwa szturmy. Jaka będzie końcówka wakacji

Gorąco przypuści jeszcze dwa szturmy. Jaka będzie końcówka wakacji

14 sierpnia 2025, 16:57
Źródło:
TVN24+

Hiszpańscy strażacy walczą z 14 dużymi pożarami, które szaleją w kraju. Ogień strawił ponad 150 tysięcy hektarów terenów. Walkę z ogniem utrudnia wysoka temperatura. Jak podały lokalne media, w wyniku żywiołu zginęło siedem osób.

Trwa walka z pożarami. "Sytuacja jest niepokojąca"

Trwa walka z pożarami. "Sytuacja jest niepokojąca"

14 sierpnia 2025, 20:10
Aktualizacja: 15 sierpnia 2025, 12:24
Aktualizacja:
Źródło:
Reuters

Uważajmy na promieniowanie słoneczne. W piątek w południowej połowie kraju spodziewany jest bardzo wysoki indeks UV, co oznacza, że przebywanie na słońcu może być niebezpieczne. Nie zapominajmy o nakryciach głowy i kremach z filtrem przeciwsłonecznym.

Na słońcu może być niebezpiecznie. Bardzo wysoki indeks UV

Na słońcu może być niebezpiecznie. Bardzo wysoki indeks UV

15 sierpnia 2025, 9:22
Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś. Piątek 15.08 zapowiada się pod znakiem słońca i wysokich wartości na termometrach. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia może wynieść nawet 36 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - piątek, 15.08. Dzisiaj nawet 36 stopni

Pogoda na dziś - piątek, 15.08. Dzisiaj nawet 36 stopni

15 sierpnia 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Króliki z czarnymi, przypominającymi macki naroślami, wyrastającymi z głów i pysków, amerykańskie media nazwały "królikami zombie". Jak się jednak okazuje, przyczyną takiego wyglądu jest wirus.

Media piszą o "królikach zombie". Co powoduje taki ich wygląd?

Media piszą o "królikach zombie". Co powoduje taki ich wygląd?

14 sierpnia 2025, 16:40
Źródło:
CBS News, Forbes

W ostatnich dniach obszar metropolitalny Meksyku nawiedzały silne opady, które spowodowały zalanie setek domów w podmiejskich gminach. Ulewy zakłóciły także funkcjonowanie miejscowego lotniska.

Największe opady od ponad 70 lat

Największe opady od ponad 70 lat

14 sierpnia 2025, 18:18
Źródło:
Reuters, jornada.com.mx

Na trasie pielgrzymki w Indiach w Kaszmirze doszło do powodzi błyskawicznej, w wyniku której śmierć poniosły co najmniej 60 osób. Ratownicy poszukują ponad 200 kolejnych.

Powódź na trasie pielgrzymki. Wielu zabitych, setki zaginionych

Powódź na trasie pielgrzymki. Wielu zabitych, setki zaginionych

14 sierpnia 2025, 15:56
Aktualizacja: 14 sierpnia 2025, 19:00
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Reuters, deccanherald.com

Izrael mierzy się z największą falą upałów w tym roku. W dzień temperatura miejscami zbliża się do 50 stopni Celsjusza, niezwykle gorąco jest także nocą. Skwar zaczął już zbierać śmiertelne żniwo.

38 stopni Celsjusza już o 5 rano. Dwie ofiary śmiertelne

38 stopni Celsjusza już o 5 rano. Dwie ofiary śmiertelne

14 sierpnia 2025, 13:44
Źródło:
PAP, Times of Israel

Za nami najsłynniejsza "noc spadających gwiazd" na półkuli północnej. Perseidy, błyszczące dzieci komety 109P/Swift-Tuttle, przecinały niebo z największą częstotliwością w cyklu swojej aktywności. Jeśli nie udało nam się zaobserwować tego zjawiska, spokojnie - rój meteorów będzie aktywny jeszcze przez około dwa tygodnie. Spoglądając w niebo, wielu z nas może jednak się zastanawiać, czy aby dawniej Perseidy nie prezentowały się bardziej imponująco. Gwiazdozbiory chyba też kiedyś były jaśniejsze. A co się stało z Drogą Mleczną?

Ciemność, którą utraciliśmy. Jej brak niszczy nasze ciała i umysły

Ciemność, którą utraciliśmy. Jej brak niszczy nasze ciała i umysły

13 sierpnia 2025, 19:14
Źródło:
TVN24+

Tysiące strażaków walczą z falą pożarów na Starym Kontynencie. Ogień szaleje między innymi w Hiszpanii, Portugalii oraz na Bałkanach. Służby prowadzą akcje ewakuacyjne. Walkę z żywiołem utrudniają trudne warunki atmosferyczne.

Tysiące ewakuowanych, poważnie ranni. Pożary trawią Europę

Tysiące ewakuowanych, poważnie ranni. Pożary trawią Europę

14 sierpnia 2025, 7:40
Źródło:
PAP, European Commision

Po przejściu przez Tajwan tajfun Podul dotarł nad południowo-wschodnie wybrzeże Azji. Stracił na sile i stał się burzą tropikalną, ale wywołał wiele szkód w chińskiej prowincji Fujian oraz w Hongkongu.

Podul sieje spustoszenie. Potężne ulewy i setki rannych

Podul sieje spustoszenie. Potężne ulewy i setki rannych

14 sierpnia 2025, 12:22
Źródło:
PAP, Reuters

Część mieszkańców stolicy Alaski, miasta Juneau, ewakuowała się w obawie przed powodzią. Zabudowaniom zagroziła woda wydostająca się przez topniejący i pękający lodowiec, który tamuje wodę uwięzioną w jeziorze nad miastem.

Ewakuacje na Alasce, nad stolicą pęka ogromny lodowiec

Ewakuacje na Alasce, nad stolicą pęka ogromny lodowiec

14 sierpnia 2025, 10:29
Źródło:
BBC, CNN, tvn24.pl

Węgierskie służby wprowadziły najwyższe, czerwone, alarmy przed upałami. Według prognoz do końca tygodnia termometry w tym kraju mogą pokazać nawet 35 stopni Celsjusza. Z powodu utrzymującego się skwaru w wielu regionach występuje wysokie zagrożenie pożarowe.

Szykują się na najgorętszy okres w tym sezonie. W mocy zakazy i czerwone alarmy

Szykują się na najgorętszy okres w tym sezonie. W mocy zakazy i czerwone alarmy

14 sierpnia 2025, 11:14
Źródło:
PAP

Jak bezpiecznie pić napoje izotoniczne podczas upałów? Według ekspertów powinniśmy zachować umiar w ich spożywaniu - ich nadmierne picie może okazać się szkodliwe. W dbaniu o odpowiednie nawodnienie pomóc mogą nam domowe sposoby.

Wielu z nas pije je podczas upałów. W nadmiarze mogą być szkodliwe

Wielu z nas pije je podczas upałów. W nadmiarze mogą być szkodliwe

13 sierpnia 2025, 18:09
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

Trwa walka z pożarami w Grecji. Ogień pojawił się zarówno na kontynencie, jak i na turystycznych wyspach. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagrania z Zakynthos, pokazujące szalejący ogień i chmury dymu.

"To wygląda jak dzień Sądu Ostatecznego"

"To wygląda jak dzień Sądu Ostatecznego"

12 sierpnia 2025, 10:19
Aktualizacja: 13 sierpnia 2025, 13:49
Aktualizacja:
Źródło:
protothema.gr, ekathimerini.com, Kontakt24, Reuters

Na zachodzie Islandii trwają przygotowania do przyszłorocznego całkowitego zaćmienia Słońca. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów, którzy już rezerwują hotele. Kolejna szansa na tak efektowne zjawisko będzie tam dopiero za ponad 100 lat.

Odliczają dni do efektownego zjawiska. "Rezerwacje szybko się wyczerpią"

Odliczają dni do efektownego zjawiska. "Rezerwacje szybko się wyczerpią"

13 sierpnia 2025, 12:51
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

Na wyspie Sao Vicente wchodzącej w skład Wysp Zielonego Przylądka trwa wielkie sprzątanie po powodzi, jaka nawiedziła ten region w poniedziałek. W wyniku kataklizmu zginęło tam co najmniej dziewięć osób. Rząd Republiki Zielonego Przylądka ogłosił żałobę narodową.

Rekordowe opady doprowadziły do powodzi. Ogłoszono żałobę narodową

Rekordowe opady doprowadziły do powodzi. Ogłoszono żałobę narodową

13 sierpnia 2025, 9:23
Źródło:
Reuters, PAP, Watchers.news

Astronomowie korzystający z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba znaleźli mocne dowody na istnienie olbrzymiej planety krążącej wokół Alfy Centauri A. Jeśli odkrycie zostanie potwierdzone, będzie to kamień milowy w bezpośrednich obserwacjach egzoplanet - uważają eksperci.

Ten gazowy olbrzym może odmienić badania egzoplanet

Ten gazowy olbrzym może odmienić badania egzoplanet

13 sierpnia 2025, 10:41
Źródło:
PAP, science.nasa.gov

W nocy z wtorku na środę przypadło maksimum roju Perseidów - na niebie mogliśmy oglądać niezwykły spektakl. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia meteorów mknących nad naszymi głowami.

To była magiczna noc. Perseidy na waszych zdjęciach

To była magiczna noc. Perseidy na waszych zdjęciach

13 sierpnia 2025, 7:31
Źródło:
tvnmeteo.pl, Kontakt24

Foki wylegiwały się w okolicach plaży w Mikoszewie (woj. pomorskie). To jedyne miejsce, gdzie możemy zobaczyć w Polsce te ssaki w środowisku naturalnym. Dla wielu osób zaskoczeniem może być imponująca liczba osobników, jaką uchwycono na nagraniu.

Foczy relaks nad Bałtykiem. 800 zwierząt na jednym nagraniu

Foczy relaks nad Bałtykiem. 800 zwierząt na jednym nagraniu

12 sierpnia 2025, 19:50
Źródło:
Hello Mierzeja, Fokarium UG

Ponad 40 stopni Celsjusza pokazały we wtorek termometry na południu Francji. W kilku miejscach padły tam historyczne rekordy ciepła. Upał doskwiera także w pozostałych regionach kraju. W większości z 96 departamentów obowiązują czerwone i pomarańczowe alarmy przed wysokimi temperaturami.

Francja rozgrzana do czerwoności. Padły rekordy

Francja rozgrzana do czerwoności. Padły rekordy

12 sierpnia 2025, 17:19
Źródło:
France24, PAP

Do Polski zbliża się fala upałów. Według prognoz od środy termometry w części kraju mogą pokazywać wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. Takie warunki to obciążenie i wyzwanie dla naszego organizmu. Eksperci zaznaczają, że w tym czasie warto dywersyfikować źródła płynów.

Sama woda to za mało. Jak dbać o nawodnienie podczas upału?

Sama woda to za mało. Jak dbać o nawodnienie podczas upału?

12 sierpnia 2025, 16:02
Źródło:
PAP

Grupa naukowców, pracująca na Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego, odkryła ciało zaginionego w 1959 roku brytyjskiego badacza. Analiza DNA wykazała, że to Dennis "Tink" Bell, który zaginął w wieku 25 lat podczas ekspedycji na Antarktydzie. Oprócz ludzkich szczątków znaleziono także różne przedmioty, w tym zegarek, radio oraz fajkę.

Odnaleźli szczątki badacza. Zaginął ponad 60 lat temu

Odnaleźli szczątki badacza. Zaginął ponad 60 lat temu

12 sierpnia 2025, 12:37
Źródło:
BBC, PAP, Arctowski Polish Antarctic Station