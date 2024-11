Tygrys ugryzł mężczyznę, władze ostrzegają mieszkańców

Tygrys syberyjski zaatakował rolnika w jednej z wiosek na północnym wschodzie Chin. Mężczyzna został ugryziony w rękę. To niejedyna niebezpieczna sytuacja z udziałem tych zwierząt, do jakiej doszło w tej okolicy. Władze wystosowały ostrzeżenie dla mieszkańców.

Jak podała agencja Reuters, 65-letni hodowca bydła w miejscowości Changtai w prowincji Heilongjiang w poniedziałek został ugryziony przez tygrysa w lewą rękę, konieczna była operacja. Obecnie poszkodowany znajduje się pod opieką lekarzy, a jego stan jest stabilny. Syn rannego 65-latka z hrabstwa Boli twierdził w rozmowie z lokalną stacją radiową, że na wolności grasują dwa tygrysy, urzędnicy nie potwierdzili jednak liczby drapieżników ani tego, czy zostały one złapane.

Na terenie hrabstwa doszło też do innej, niebezpiecznej sytuacji z udziałem tygrysa. Udostępnione w sieci nagranie przedstawia moment, gdy zwierzę przechadza się obok jednego z ogrodzeń posesji. Gdy miejscowy rolnik wychodzi przed dom, by sprawdzić, co się dzieje, tygrys zaczyna biec w jego kierunku. Mężczyźnie w ostatniej chwili udaje się schronić za bramą wjazdową, w którą zwierzę uderza z impetem.