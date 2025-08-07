Ten sam wulkan wybuchł 30. raz w tym roku

Erupcja wulkanu na Hawajach
Erupcja wulkanu na Hawajach
Erupcja wulkanu na Hawajach

W środę 6 sierpnia po raz 30. w przeciągu niespełna roku doszło do erupcji wulkanu Kilauea na Hawajach. Zaobserwować można było potężne wyrzuty lawy sięgające do 90 metrów wysokości.

W środę 6 sierpnia wulkan Kilauea w parku narodowym Wulkany Hawaiʻi na Hawajach ponownie dał o sobie znać spektakularną erupcją, której towarzyszyły potężne wyrzuty lawy, sięgające wysokości 45-90 metrów. Była to już 30. erupcja tego wulkanu w ciągu niespełna roku, co potwierdza jego status jako jednego z najbardziej aktywnych na świecie.

Na nagraniach wideo udostępnionych przez United States Geological Survey pokazano widoki z helikoptera nad kalderą Halemaʻumaʻu, gdzie dochodziło do wyrzutu lawy.

Erupcja trwała 12 godzin

Erupcja rozpoczęła się około 1.20 w nocy czasu lokalnego i trwała niemal 12 godzin, kiedy to gwałtowne wyrzuty lawy ustąpiły. Lawa wypływała z północnego otworu wulkanu jeszcze pięć minut po ustaniu zjawiska. Poza północnym otworem, który był głównym źródłem gwałtownej erupcji, aktywny był także nowy szczelinowy otwór położony w południowej części kaldery.

Erupcja wulkanu na Hawajach
Erupcja wulkanu na HawajachReuters

Podczas erupcji lawa pokryła około 20 procent dna kaldery Halemaʻumaʻu, a obłoki dymu i pyłu unosiły się nad wyspą. Zgodnie z prognozami synoptyków wiatr, wiejący z niewielką siłą z północy, spowodował rozprzestrzenianie się gazów wulkanicznych oraz materiałów piroklastycznych na południe wyspy, jednak nie wpłynęło to na działalność pobliskich lotnisk.

Jakość powietrza może się znacznie pogorszyć

Meteorolodzy ostrzegają mieszkańców wysp, że jakość powietrza może ulec znacznemu pogorszeniu. Wysokie stężenia gazów wulkanicznych, takich jak dwutlenek siarki, wodór i para wodna stanowią zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza ze względu na możliwość pojawienia się toksycznej mgły wulkanicznej zwanej vogiem, która może podrażniać drogi oddechowe mieszkańców i turystów.

CZYTAJ TAKŻE: "Aloha, informujemy, że wybuchł pożar"

Erupcje wulkanu Kilauea od grudnia 2024 roku mają charakter powtarzalny - trwają zwykle dzień lub krócej i są rozdzielone przerwami trwającymi kilka dni. Tego typu aktywność wulkanu jest ściśle monitorowana, a aktualne dane i transmisje na żywo są udostępniane publicznie przez USGS. Park narodowy Wulkany Hawaiʻi pozostaje zamknięty.

