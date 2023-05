Ten kot ważył 19 kilogramów. Teraz wraz z właścicielką jest na diecie

Poprzedni właściciel oddał go do schroniska, bo podobno nie dawał sobie rady z opieką nad takim olbrzymem. W ośrodku zwierzak dominował rozmiarami nad innymi podopiecznymi. Wykazywał się nadal imponującą żarłocznością. Jego waga doszła do 19 kilogramów.

Walka o zdrowie

Na szczęście kota wypatrzyła w schronisku Kay Ford. Kobieta postanowiła wesprzeć go w walce o zdrowie i dobrą figurę. Oboje rozpoczęli dietę. - Cóż, zrobimy to razem. Co prawda weterynarz nie mówił, że ja też muszę stracić 50 procent masy ciała, ale on musi - opowiadała o swoim pupilu.