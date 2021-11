Tak złej jakości powietrza nie mieli od 150 lat. Pył było widać z kosmosu

Rozległa chmura pyłu powstała w wyniku antycyklonu. Żywioł przyniósł do stolicy Uzbekistanu wiatr o prędkości 70-90 kilometrów na godzinę. Z powodu pyłu widzialność spadała chwilami do 200 metrów.

Według tamtejszej agencji meteorologicznej, poziom pyłu zawieszonego PM10 wzrósł do 18 tysięcy mikrogramów na metr sześcienny. W niektórych momentach stężenie zanieczyszczeń było 30 razy większe niż dopuszczalna w Uzbekistanie norma. Jak dodano w komunikacie, przez 150 lat prowadzenia badań nigdy nie zarejestrowano tak fatalnej jakości powietrza.

Chmura pyłu na zdjęciach satelitarnych

Co więcej, chmurę pyłu udało się zaobserwować z kosmosu. 4 listopada jeden z satelitów NASA uchwycił potężne pióropusze zanieczyszczeń, zbliżające się do Taszkientu. Część pyłu pochodziła z wyschniętych pól uprawnych, pastwisk i łąk położonych na północny wschód od Kazachstanu w regionie Turkistan. Kolejnego dnia smugi zmieniły się w rozległą chmurę, która spowiła ogromną część regionu.

- Jeśli pomiary wyszły prawidłowo, to zapanowały naprawdę ekstremalne warunki i pojawiły się bardzo niebezpieczne poziomy pyłu zawieszonego dla obszaru miejskiego - powiedział Thomas Gill, naukowiec zajmujący się atmosferą na Uniwersytecie Teksańskim w El Paso. - Najwyższy poziom pyłu PM10, jaki kiedykolwiek zarejestrowano w El Paso - w jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast Ameryki - wynosił około 5 tysięcy mikrogramów na metr sześcienny. Więc to stężenie z Uzbekistanu było prawie cztery razy większe. To może być jedna z największych wartości tego pyłu, jaką kiedykolwiek wykryto w jakimkolwiek mieście - dodał.