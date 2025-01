Megarakieta rozpadła się w powietrzu. Nagrania

Rakieta Starship firmy SpaceX rozpadła się po starcie, a jej szczątki w spektakularny sposób spadły na Ziemię lub spłonęły w atmosferze, co udało się zarejestrować na nagraniach. Największa rakieta w historii ludzkości wzbiła się w niebo późnym wieczorem w czwartek w Polsce, ale po około minucie centrum dowodzenia straciło z nią kontakt.

Starship wystartowała w czwartek przed godziną 23.30 polskiego czasu z bazy testowej na plaży Boca Chica w pobliżu Brownsville w Teksasie. Megarakieta tuż po starcie przestała przesyłać dane i została "uznana za straconą". Firma SpaceX, należąca do Elona Muska, później potwierdziła, że statek kosmiczny doświadczył "nieplanowanego szybkiego demontażu", co w branżowym żargonie oznacza destrukcję.

Siódmy testowy lot

Starship to dwustopniowa megarakieta mierząca 123 metry. Jej pierwszy stopień to booster (czyli moduł nośny) Super Heavy, a drugi to Starship, będący statkiem kosmicznym. W założeniu największa rakieta w historii ludzkości ma wynosić największe ładunki na orbitę i znacząco zmniejszyć koszty takiego transportu