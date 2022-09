Ian uderzył we Florydę. "Boimy się tego, co zobaczymy rano"

Huragan Ian uderzył w wybrzeża Florydy w środowe popołudnie czasu lokalnego. W momencie wejścia na ląd zjawisko było klasyfikowane jako czwarta kategoria w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona. Jak relacjonował na antenie TVN24 reporter Jan Pachlowski, mieszkańcy wielu miast wciąż nie mają dostępu do prądu, a przez pewien czas nie działały również telefony.

Miasto pod wodą

Najtrudniejsze warunki panują w hrabstwie Lee. Miejscowa policja poinformowała w środę wieczorem czasu lokalnego, że część budynków zostało zniszczonych, a wezbrania porwały wiele samochodów. Miasto Fort Myers Beach zostało niemalże zatopione przez wody powodziowe, zaś w mieście Cape Coral część mieszkańców została uwięziona we własnych domach i pojazdach.

W pewnym momencie prawie dwa miliony domów i firm w 12 hrabstwach Florydy zostało odciętych od prądu, głównie w hrabstwie Lee. Jak obiecał operator Florida Power & Light Co., technicy przywracają działanie sieci tak szybko, jak pozwala na to pogoda.

- Mamy do czynienia z gigantyczną mocą uderzającą w linię brzegową z naprawdę, naprawdę silnymi porywami wiatru. To spowoduje wiele szkód - powiedział w środę gubernator Florydy Ron DeSantis, prosząc prezydenta USA Joe Bidena o zatwierdzenie federalnej deklaracji zapewniającej szeroki zakres pomocy nadzwyczajnej dla całego stanu.

DeSantis dodał, że dotychczas nie było żadnych doniesień o ofiarach śmiertelnych lub rannych związanych z burzą . Część osób wciąż pozostała uwięziona we własnych domach. Amerykańskie władze graniczne potwierdziły natomiast, że 20 obywateli Kuby zaginęło po tym, jak ich łódź zatonęła u wybrzeży Florydy, gdy Ian zbliżał się do wybrzeża.

W oświadczeniu prezydent USA powiedział mieszkańcom Florydy, że rząd jest "gotowy do pomocy w każdy możliwy sposób".

W ciemności i bez możliwości komunikacji

- W mojej miejscowości był obowiązkowy nakaz ewakuacji - opowiadał. - Nie czekałem, zabezpieczyłem dom, jak tylko było to możliwe, i starałem się pojechać w miejsce teoretycznie bardziej bezpieczne.

- Zajmie wiele tygodni, zanim [cały region - przyp. red.] wróci do normy - wskazał. - W jakiś sposób boimy się tego, co zobaczymy rano, jak to będzie wyglądać, jak daleko żywioł posunął się w dewastacji.