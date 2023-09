Ophelia dotarła nad ląd. Wysokie fale mogą pojawić się nawet w Nowym Jorku

czytaj dalej

Klientka restauracji na Sardynii postanowiła zamówić żywego homara tylko po to, żeby wypuścić go na wolność. Od tego pomysłu nie odwiodła Szwajcarki nawet cena - ok. 200 euro. Moment, w którym wrzuciła zwierzę z powrotem do morza, uwieczniony został na nagraniu.