Ponad dwa tysiące ciężarówek utknęło w korku

Intensywne opady śniegu spowodowały paraliż komunikacyjny w środkowej i północnej Francji. W okolicach Paryża doszło do karambolu z udziałem kilku pojazdów, ponad 30 osób zostało rannych. Ogromne korki powstały także na kilku autostradach - w jednym miejscu utknęło ponad dwa tysiące samochodów ciężarowych.

W czwartek nad Francją przechodziła burza Caetano. Nad północną i centralną częścią kraju wędrowała strefa intensywnych opadów śniegu, a kierowcy musieli mierzyć się ze śliskimi nawierzchniami i słabą widzialnością. Do utrudnień doszło także w ruchu lotniczym.

Korek na tysiące ciężarówek

Intensywne opady śniegu doprowadziły do wielu wypadków drogowych. Do najpoważniejszego doszło w Dolinie Marny nieopodal Paryża, gdzie zderzyły się cztery samochody osobowe, autobus i motocykl. Policja podała, że w pogarszających się warunkach atmosferycznych jeden z kierowców stracił panowanie nad pojazdem, zmuszając kierowcę busa do zjechania w bok. Autobus przewrócił się na bok i przygniótł inny samochód oraz motocykl. Rannych zostało 36 osób, z czego pięć ciężko.