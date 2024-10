Sceny "jak z Hitchcocka" w argentyńskim mieście  

Liczba papug przewyższa liczbę mieszkańców argentyńskiego miasta Hilario Ascasubi. Jak pisze brytyjski dziennik The Guardian, to wylesianie terenów zmusiło ptaki do poszukiwania pożywienia, schronienia i wody. Gryzą one miejskie kable elektryczne powodując przerwy w dostawie prądu.

Inwazja papug. Doprowadzają mieszkańców do furii

Papugi przylatują do miejscowości od paru lat, poszukując schronienia na jesień i zimę. Latem, w okresie lęgowym, ptaki migrują na południe do Patagonii. Czasami, w okresie lęgowym, na jednego mieszkańca pięciotysięcznego miasta przypada 10 papug.

Jak pisze Reuters, ptaki doprowadzają mieszkańców do furii, skrzecząc i pozostawiając wszędzie swoje odchody. Papugi chętnie gromadzą się na dachach i kablach elektrycznych. - Ptaki podgryzają kable, więc może dostać się do nich woda, a to może doprowadzić do przerw w dostawie prądu. Te papugi sprawiają nam duży kłopot i codziennie generują nowe koszty - powiedział miejscowy dziennikarz Ramon Alvarez. Mieszkańcy próbowali wielu sposobów, by odstraszyć ptaki, na przykład za pomocą hałasu czy laserów, ale nic nie pomogło.