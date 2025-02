Tysiące osób opuściło wyspę. "Każdy jest w stanie zawieszenia i niepewności"

Obszar między wyspami Santorini i Amorgos na Morzu Egejskim od kilku dni jest miejscem zwiększonej aktywności sejsmicznej. Dochodzi tam do setek wstrząsów, z których niektóre mają magnitudę 5. W obawie o swoje zdrowie wiele osób zdecydowało się na ewakuacje, dotyczy to szczególnie Santorini, którą - jak podają greckie media - miało opuścić już około 11 tysięcy ludzi. Niektóre linie lotnicze podwoiły liczbę lotów z wyspy. Media obiegły zdjęcia zatłoczonych portów.

- Było tam mnóstwo osób, którzy podobnie jak my miały dosyć poczucia niepewności - powiedziała w rozmowie z brytyjskim Guardianem Veronika Balabonidi, która opuściła Santorini wraz z dziećmi.

Obawy o kolejne dni

- Tak częste trzęsienia są niepokojące, ale nie to nas martwi. Jesteśmy przyzwyczajeni do wstrząsów. Boimy się wulkanu i tego, że zacznie on wyrzucać toksyczny dym - dodała Balabonidi.