Rzeka atmosferyczna. Drogi pod wodą, mieszkańcy ewakuowani

Do północnej Kalifornii w piątek dotarła rzeka atmosferyczna. To długie pasmo wilgoci, które tworzy się w atmosferze nad ciepłymi wodami oceanu, a przemieszczając się na lądem, mogąc powodować intensywne opady deszczu i śniegu.

Ewakuacje

Kilka dni po bombie cyklonowej

Północno-zachodnie Stany Zjednoczone uniknęły uderzenia drugiej w tym tygodniu tak zwanej bomby cyklonowej. To gwałtownie rozwijające się układy niżowe, w których ciśnienie może obniżać się o co najmniej 24 hektopaskale w ciągu doby. Przynoszą one intensywne opady deszczu z silnym wiatrem.