Ryanair odwołał część lotów po wybuchu Etny

W czwartek doszło do erupcji najwyższego wulkanu Europy. Etna wyrzuciła z siebie potoki lawy. Spółka zarządzająca portem lotniczym w Katanii poinformowała, że ze względu na unoszący się w powietrzu wulkaniczny pył konieczne było czasowe zamknięcie lotniska. Ma ono ponownie zacząć płynnie funkcjonować jeszcze w piątek. Po godzinie 14 lotnisko poinformowało, że po uprzątnięciu części infrastruktury, samoloty mogą odlatywać, natomiast przyloty są ograniczone do dwóch na godzinę.

Ryanair odwołuje loty do i z Katanii

"Wyrażamy ubolewanie z powodu wszelkich niedogodności dla pasażerów spowodowanych przez erupcję wulkanu. Jest to poza naszą kontrolą i ma to wpływ na wszystkie linie lotnicze obsługujące loty do i z Katanii w piątek 5 lipca" - przekazała firma.

Ryanair to niskokosztowy irlandzki przewoźnik lotniczy. W Polsce operuje on z 13 lotnisk.

Blisko 100 odwołanych lotów

Do piątkowego popołudnia odwołano co najmniej 90 lotów do i z Katanii, a sam Ryanair odwołał 42 loty, najwięcej ze wszystkich linii lotniczych. Spowodowało to utrudnienia dla około 15 tysięcy pasażerów.