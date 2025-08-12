W Hiszpanii trwa walka z pożarami. Z powodu zagrożenia ewakuowano ponad dwa tysiące osób. Jedna osoba zmarła w wyniku pożaru w podmadryckiej miejscowości Tres Cantos.

W miejscowości Tres Cantos, położonej około 20 kilometrów na północ od centrum Madrytu, wybuchł w poniedziałek późnym popołudniem pożar. Ogień zmusił do ewakuacji 180 osób. Jednym z poszkodowanych był mężczyzna, który w szpitalu zmarł w wyniku rozległych poparzeń.

Kondolencje rodzinie ofiary przekazał premier Hiszpanii Pedro Sanchez, apelując przy tym o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na "ekstremalnie wysokie zagrożenie pożarami lasów" oraz dziękując służbom ratowniczym za ich poświęcenie.

Jeden z wielu pożarów

Pożar w Tres Cantos był jednym z wielu, które w poniedziałek wybuchły w różnych regionach Hiszpanii. Ogień pojawił się też w Andaluzji, Kastylii-Leonie, Kastylii-La Manchy, Estremadurze i Galicji. Z powodu zagrożenia ewakuowano ponad dwa tysiące osób.

Sytuację dodatkowo utrudnia fala upałów, trwająca w Hiszpanii od ponad tygodnia. Miejscami temperatura dochodzi do 44 stopni Celsjusza. Państwowa agencja meteorologiczna AEMET przewiduje, że skwar utrzyma się do wtorku, jednak może powrócić już w czwartek.

Na południu kraju, w Zahara de los Atunes w prowincji Kadyks, media społecznościowe obiegły spektakularne nagrania ukazujące potężny pożar w porośniętych eukaliptusami i sosnami górach Sierra de la Plata. Silny wiatr i upał sprawiły, że ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, zagrażając zabudowaniom Tarify.

Na nagraniu widać gęsty dym nad wybrzeżem, a także śmigłowce pobierające wodę z morza i zrzucające ją na ogień.

Pożary lasów przetaczają się przez hiszpańskie miasto Kadyks Reuters

Skutki zmian klimatu

To kolejne dramatyczne wydarzenie podkreśla, jak silnie południowa Hiszpania odczuwa skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych i coraz częstszych pożarów w sezonie letnim. Lokalne społeczności i branża turystyczna po raz kolejny muszą działać według sprawdzonych procedur ewakuacyjnych i zabezpieczających. Tymczasem poruszające nagrania z miejsca zdarzenia stają się symbolem rosnących wyzwań, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu.

