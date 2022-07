Pożary w Europie na zdjęciach

Jednym z krajów, gdzie panuje najtrudniejsza sytuacja związana z pożarami, jest Hiszpania. Władze szacują, że w trakcie utrzymującej się od prawie tygodnia fali upałów na terenie tego kraju spłonęło już ponad 60 tysięcy hektarów lasów i łąk. Zginęły co najmniej dwie osoby, tysiące ludzi musiały opuścić swoje domy. Do walki z żywiołem skierowano wojsko.

Od ponad tygodnia pożary pustoszą południowo-zachodnią Francję. Do czwartku spłonęło prawie 21 tys. ha terenów leśnych w departamencie Żyronda. Ewakuowanych zostało tam około 37 tys. ludzi. Tylko w miejscowości Landiras ogień pochłonął blisko 14 tys. ha.

Pożar lasu we francuskim departamencie Żyronda

Pożar lasu we francuskim departamencie Żyronda PAP/EPA/SDIS 33 HANDOUT

Dym unoszący się z pożaru lasu w La Teste-de-Buch we francuskim departamencie Żyronda

Dym unoszący się z pożaru lasu w La Teste-de-Buch we francuskim departamencie Żyronda PAP/EPA/SDIS 33 HANDOUT

Spalony las w La Teste-de-Buch we francuskim departamencie Żyronda

Spalony las w La Teste-de-Buch we francuskim departamencie Żyronda PAP/EPA/SDIS 33 / HANDOUT

We Włoszech pożary w bieżącym tygodniu wybuchły w kilku częściach kraju. Od poniedziałku pożar utrzymuje się w Toskanii , gdzie spłonęło 10 domów i ewakuowano ponad tysiąc osób. Ogień strawił do czwartku 870 hektarów terenów leśnych.

Z ogniem walczą strażacy w Słowenii. W tym tygodniu pożar ze wschodnich Włoch został przeniesiony przez silny wiatr do zachodniej części kraju, powodując ewakuację kilku wiosek. Miejscowe media spekulują, że pożar może okazać się najgorszym w historii kraju, obejmując już ponad dwa tysiące hektarów. Po tym jak Słoweńcy poprosili o pomoc w gaszeniu ognia, rząd słowacki zdecydował w czwartek o wysłaniu wsparcia ze śmigłowcem i pojazdami strażackimi.

Kolejny kraj na Bałkanach, gdzie sytuacja jest niezwykle trudna, to Grecja. W ciągu ostatnich dni informowano między innymi o dużym pożarze w pobliżu Aten. Według władz pożar, który wybuchł we wtorek w górskim regionie Penteli, został opanowany, ale wcześniej szybko rozprzestrzenił się na kilka dzielnic. Około 30 osób trafiło do szpitala, część z nich z powodu poparzeń.