Pożary na Cyprze. Są ofiary śmiertelne

Ogień pojawił się na wyspie w środę około południa na północ od miasta Limassol, na obszarze znanym z produkcji wina. Zaczął się szybko rozprzestrzeniać w kilku kierunkach. W czwartek rano wciąż aktywnych było wiele frontów pożaru. Spłonęło co najmniej 100 kilometrów kwadratowych.

Cypryjska policja przekazała, że ogień pochłonął życie dwóch osób. Ich ciała zostały znalezione w spalonym aucie. Co najmniej dziesięć osób zostało rannych, w tym dwie poważnie.

Upały na Cyprze

Władze przekazały, że na razie jest zbyt wcześnie, by dokładnie ocenić szkody oraz podać przyczynę pożaru.

Jedną z możliwych przyczyn pożaru jest wysoka temperatura panująca na wyspie. W środę na Cyprze były nawet 43 stopnie Celsjusza, co zmusiło władze do wydania pomarańczowych ostrzeżeń. Takie same alerty obowiązują także w czwartek, ponieważ spodziewane są aż 44 stopnie.