Trwa walka z czasem, wśród obywateli narasta gniew

W Hiszpanii wprowadzono stan klęski żywiołowej. Rząd przeznaczy 10,6 miliarda euro na pomoc dla ofiar gwałtownych powodzi, które w ubiegłym tygodniu nawiedziły południowe i wschodnie regiony kraju - przekazał we wtorek na konferencji prasowej premier Pedro Sanchez. Na skutek żywiołu zginęło ponad 200 osób.

Pomoc obejmie 78 gmin, w tym 75 w prowincji Walencja, dwie w Kastylii-La Manchy i jedną w Andaluzji. Zakłada ona między innymi wypłaty w łącznej wysokości 838 miliona euro dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz samozatrudnionych, linię gwarancyjną w wysokości pięciu miliardów euro dla kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, odroczenie spłaty zobowiązań oraz inne formy ulg i pomocy. Rodziny otrzymają od 20 do 60 tysięcy euro na naprawę domów i do 10,3 tys. euro na zakup mebli i urządzeń gospodarstwa domowego. Rząd zapowiedział, że złoży wniosek do Komisji Europejskiej o pomoc z Europejskiego Funduszu Solidarności, stworzonego dla wsparcia krajów, które ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej. Premier Pedro Sanchez poinformował o rozmieszczeniu prawie 15 tys. policjantów i żołnierzy na zniszczonych przez powodzie terenach. Akcją ratunkową będzie nadal zarządzał regionalny rząd wspólnoty Walencja. Premier ogłosił pomoc po tygodniu od tragicznych powodzi w Walencji, gdy rwąca woda i błoto w krótkim czasie porwały setki samochodów, zalały domy oraz podziemne parkingi i garaże.