Pierwsze takie "narodziny" od 13 lat. "To najbardziej ekscytujące wydarzenie tego roku"

W parku wodnym w San Diego w Kalifornii wykluł się po raz pierwszy od trzynastu lat pingwin cesarski. Pracownicy parku nie kryją dumy i zaznaczają, że - poza Antarktydą - SeaWorld to jedyne miejsce na zachodniej półkuli, gdzie można zobaczyć te rzadkie nieloty.

- To najbardziej ekscytujące wydarzenie tego roku, a nawet ostatniej dekady - powiedział Justin Brackett, opiekun ptaków w SeaWorld. Poprzedni pingwin cesarski wykluł się w SeaWorld San Diego w 2010 roku.

Gatunek endemiczny

Pingwin cesarski ( Aptenodytes forsteri ) to endemiczny gatunek występujący na Antarktydzie. Jest największym żyjącym przedstawicielem rodziny pingwinów (Spheniscidae). 17 osobników tego gatunku żyje w parku wodnym SeaWorld San Diego. To tam wykluł się po raz pierwszy od trzynastu lat pingwin cesarski.

- W przeciwieństwie do innych gatunków pingwinów, samica pingwina cesarskiego składa tylko jedno jajo raz w roku - powiedziała Melissa Ramsey, opiekunka ptaków, która pomogła wykluć się pisklęciu. Dodała, że po złożeniu jaja samica zwykle wraca do morza, a samiec przez ponad dwa miesiące je wysiaduje i w tym czasie nie je. Jak podaje organizacja non profit WWF, osobniki tego gatunku łączą się w pary na całe życie.