Nieudany test chińskiej rakiety

Test rakiety chińskiej firmy LandSpace Technology zakończył się niepowodzeniem z powodu "anomalii". To kolejna próba wysłania w kosmos rakiety napędzanej metanem przez tego producenta.
W piątek prywatna chińska firma LandSpace Technology, produkująca komercyjne rakiety, przeprowadziła w północno-zachodnich Chinach test jednej ze swoich konstrukcji - donosi agencja informacyjna Reuters. Mowa o rakiecie Zhuque-2E Y3 napędzanej metanem.
Próba lotu zakończyła się niepowodzeniem z powodu "anomalii" - poinformowała firma w mediach społecznościowych, dodając, że bada jej przyczynę.
Czystsze i bezpieczniejsze paliwo rakietowe
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie rakietami napędzanymi metanem do wystrzeliwania satelitów. Jest to paliwo czystsze, bezpieczniejsze i tańsze niż powszechnie stosowane paliwa węglowodorowe. Może być wykorzystywane do zasilania rakiet wielokrotnego użytku.
Pekińska firma LandSpace Technology uznawana jest za jednego z pionierów w dziedzinie rakiet napędzanych metanem. Jako pierwszej udało się jej wystrzelić rakietę z serii Zhuque-2 na metan i ciekły tlen. Zrobiła to w lipcu 2023 roku, przed konkurentami z USA, w tym Space-X Elona Muska i Blue Origin Jeffa Bezosa.
Od tego czasu LandSpace Technology testowało różne wersje rakiety Zhuque-2, w tym Zhuque-2E Y2 - poprzednika modelu Zhuque-2E Y3 - której test w maju zakończył się powodzeniem.
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: LandSpace