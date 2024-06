Nie było ich tu od ponad stu lat. Teraz naukowcy będą je śledzić

Szwedzcy naukowcy wypuścili do przepływającej przez Goeteborg rzeki Goeta aelv pierwszy narybek jesiotrów atlantyckich. Gatunek ten wyginął w tych wodach ponad 100 lat temu na skutek przełowienia.

Wymarłe jesiotry zostały odtworzone w Instytucie Ekologii Słodkowodnej w Berlinie. Przewieziono je w kwietniu do Szwecji, gdzie przez kilka miesięcy aklimatyzowały się w basenie.

Według naukowców minie co najmniej 15 lat, zanim mające dziś 10 miesięcy i mierzące pół metra ryby powrócą do rzeki na tarło. - Z tego powodu jeszcze przez długi czas jesiotr atlantycki będzie pod ochroną i nie będzie można go łowić - wyjaśnił twórca projektu Dan Candelon, biolog.