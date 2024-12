"Nawet służby ratownicze nie mogą się wydostać, nie działają telefony"

Co najmniej 14 osób zginęło w uderzeniu cyklonu Chido w Majottę. Władze obawiają się, że ofiar będzie znacznie więcej - wiatr o porywach sięgających 226 kilometrów na godzinę zmiótł z powierzchni ziemi całe dzielnice slumsów. Na nadejście żywiołu przygotowują się kolejne regiony.

Cyklon tropikalny Chido uderzył w sobotę w Majottę, francuskie terytorium położone na Oceanie Indyjskim. Porywy o prędkości do 226 kilometrów na godzinę nadciągnęły nad mniejszą wyspę kraju, Petite-Terre, powodując ogromne szkody.

"Nie możemy dotrzeć do ludzi"

W niedzielę miejscowe władze podały, że w wyniku przejścia żywiołu zginęło co najmniej 14 osób, a liczba ofiar może być znacznie większa - cyklon zmiótł całe dzielnice slumsów, zamieszkanych przez setki osób. Początkowo informowano o dwóch ofiarach śmiertelnych. Ponad 200 osób zostało rannych.

- Nie działają telefony komórkowe, nie możemy dotrzeć do ludzi na wyspie. Nawet budynki zbudowane zgodnie ze standardami trzęsień ziemi nie wytrzymały - tłumaczył.

Zagraża milionom osób

Nie tylko Majotta poniosła straty związane z uderzeniem Chido. Cyklon w piątek natarł z prędkością ponad 220 kilometrów na godzinę w północną część Madagaskaru, przynosząc powodzie i niszcząc wiele domów. Później dotarł do leżących około 400 km na północ od tej wyspy Komorów, gdzie w sobotę zamknięto lotniska i wszystkie szkoły.

Mozambik, który spodziewa się uderzenia Chido w niedzielę, wydał czerwony alert dla prowincji Cabo Delgado i Nampula na północy kraju i poinformował, że ponad 2 mln ludzi może znaleźć się w niebezpieczeństwie, gdy cyklon dotrze na ląd. Również służby ratunkowe Malawi i Zimbabwe zapewniły mieszkańców, że są w stanie najwyższej gotowości. Na przewidywanej trasie Chido mieszka około 3 mln osób. Żywioł ma wytracić energię i przejść w silną burzę tropikalną dopiero we wtorek.

Sezon cyklonów w regionie Oceanu Indyjskiego trwa od grudnia do marca. W tej części świata powstaje rocznie tylko około 6 procent globalnych cyklonów tropikalnych, ale należą one do najbardziej niszczycielskich, powodując rozległe zniszczenia w krajach położonych na ich trasie - od Mauritiusu, przez archipelag Komorów i Madagaskar, po Mozambik i południową część Tanzanii. Cyklony rzadko uderzają w głębi kontynentu.