Natura pokazała, "kto tutaj rządzi". Popularna plaża zniszczona

Wysokie fale spowodowały szkody w popularnej miejscowości wypoczynkowej w Meksyku. Fala sztormowa wdarła się do hoteli i klubów oraz zabrała spory kawałek plaży. Za zniszczenia odpowiedzialna jest burza Alberto, która w zeszłym tygodniu przeszła nad Meksykiem.

W czwartek w wybrzeża kontynentu amerykańskiego uderzyła burza tropikalna Alberto. Pierwsza w tym sezonie nazwana burza na Atlantyku przeszła przez północny Meksyk i południowy Teksas, przyczyniając się do śmierci czterech osób i powodując poważne podtopienia i osuwiska.

Ulewy w raju

- W dzisiejszych czasach natura daje jasno do zrozumienia, kto tu rządzi. Kiedy mówimy, że to nasza własność, to tak nie jest, bo natura jest właścicielem tego terytorium - przekazał w rozmowie z agencją Reutera jeden z mieszkańców miasta.