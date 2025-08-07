Największa fala upałów od blisko stu lat

Mieszkańcy Izraela przygotowują się na ekstremalnie wysoką temperaturę. Zdaniem meteorologów fala upałów potrwać ma około tygodnia. Najwyższe wartości prognozowane są na weekend - w Dolinie Jordanu i wokół Morza Martwego termometry mogą pokazać 50 stopni.

Mieszkańcy wschodniej części Izraela przygotowują się na intensywną falę upałów, która ma przynieść temperaturę sięgającą 50 stopni Celsjusza. Izraelska Służba Meteorologiczna wydała ostrzeżenia przed skwarem. W środę w Jerozolimie było 29 st. C, natomiast w czwartek termometry mogą pokazać około 40 st. C.

W Dolinie Jordanu i nad Morzem Martwym na termometrach może być aż 50 st. C. Na terenach nizinnych i w rejonie wybrzeża Morza Śródziemnego, w tym w aglomeracji Tel Awiwu, temperatura będzie nieco niższa.

Jeden z największych upałów w historii kraju

Według Izraelskiej Służby Meteorologicznej, w całym kraju temperatura powietrza będzie wyższa o 15-16 stopni Celsjusza w porównaniu do średniej dla początku sierpnia. Prognozowana fala upałów ma trwać około tygodnia i może być największa od niemal 100 lat.

Według dziennika "Israel Hajom" temperatury będą najwyższymi, jakie w tym roku odnotowano na terenie Izraela. Upał może być jednym z największych w historii kraju. Najwyższą temperaturę w historii Izraela, wynoszącą 54 st. C, zanotowano w 1942 roku w okolicach miasta Beit Szean w Dolinie Jordanu. Obecne prognozy wskazują, że w niektórych regionach wartości mogą zbliżyć do tego rekordu.

Apel władz

Upały mają się utrzymać przez weekend i na początku następnego tygodnia. Służby apelują do mieszkańców o szczególną ostrożność. Zalecają picie co najmniej trzech litrów wody dziennie, unikanie przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia oraz noszenie luźnej i przewiewnej odzieży. Osoby pracujące na zewnątrz powinny robić przerwy i regularnie się nawadniać.

Służby zwracają również uwagę na osoby najbardziej narażone na skutki upałów - starsze, niemowlęta, które należy szczególnie chronić przed przegrzaniem. Przypominają także o konieczności sprawdzania, czy nikt nie został pozostawiony w samochodzie, nawet na krótką chwilę. Zwierzęta domowe powinny przebywać w domu, gdzie mają zapewniony dostęp do wody i chłodu. W związku z ekstremalnymi warunkami fizyczną aktywność zaleca się ograniczyć do wieczornych godzin.

