Najtragiczniejsze pożary w historii kraju. Przyczyną rytuał na cmentarzu 

Południowokoreańska policja poinformowała w niedzielę, że zatrzymała mężczyznę podejrzanego o wzniecenie największych pożarów w historii kraju. Wykonywał on rytuał przy grobie krewnych.

Zatrzymano podejrzanego mężczyznę

Policja podejrzewa, że 56-letni mężczyzna mógł zaprószyć ogień 22 marca. Według jego córki próbował on spalić gałęzie drzew wiszące nad grobem swoich dziadków; on sam temu zaprzecza - podała agencja AFP. Mężczyzna zostanie wezwany na przesłuchanie, gdy zakończą się oględziny i przeszukiwanie przypuszczalnego miejsca wybuchu pożaru, co może potrwać jeszcze miesiąc.