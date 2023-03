Muszla z chmur zawisła nad winnicą

W Kalifornii panuje dynamiczna pogoda, a to za sprawą zjawiska zwanego rzeką atmosferyczną. Intensywnie pada, silnie wieje, miejscami występuje grad. Bywa i widowiskowo. W okolicach miasta Frenso niebezpieczne burzowe chmury uformowały się w kształt muszli.

Poszkodowani mieszkańcy

Niestety pogoda ma swoje poważne konsekwencje. Dynamiczna aura dała się we znaki na przykład w mieście Pajaro. Burze i ulewy przyczyniły się tam do zalania dróg i domów. Zjawiska dotknęły także 1,7 tysiąca mieszkańców latynoskich społeczności, zatrudnionych w Pajaro do pomocy na polach.